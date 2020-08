Jedes Mal, wenn ich an der Parkbrauerei Zweibrücken – oder was davon noch übrig ist – vorbeilaufe, möchte ich am liebsten stehen bleiben und die Kamera zücken. Wie oft sitzt da ein kleiner Mensch auf den Schultern seines Papa oder in den Armen seiner Oma und blickt mit offenem Mund auf all die Bagger, Laster, Radlader, Kipper, Planierraupen – und was es da noch so alles an Baufahrzeugen gibt. Und das Beste: alle in Aktion. Wär das nicht mal was für den Kindergartenausflug oder den Wandertag der Grundschule? Ich glaube, dass man den Kleinen damit ein tolles Geschenk machen würde, das nicht mal was kostet.