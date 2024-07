Der Zensus hat ergeben, dass im Saarland mehr und in der Pfalz weniger Menschen leben als angenommen. Unser Kolumnist Wolfgang Ohler erklärt, wie das Ergebnis zustande kam – und warum er sich als Kind über Besuche der saarländischen Verwandtschaft besonders „gefreut“ hat.

Do ware die Statisdiker pladd: Es gebt tatsächlich meh Saarlänner un wennischer Pälzer, als se im Voraus berechent hann: im Saarland insgesamt knapp iwwer ennie Million, in de Palz e bisje iwwer 1,4 Millione un dodemit Sticker 20.000 wennischer wie angenomm. Sie wolle nadierlich net zugewwe, dass se sich verechent hann, die Schlaumeier mit ihre Tabelle. Erschd hann se behaupt, bei de Zählung hädde sich an de Saar e paar dabber im Keller vesteckelt. Jetzat hann se sich e annerie Ausredd iwwerleet: An dem Daa, wie se gezählt hädde, wär scheenes Grillwedder gewest un e Haufe Saarlänner hädde drauße im Gaade am Schwenker se duun gehat un wäre desweje iwwersiehn worr. Gleichzeidisch wär uff’m Betze e Pokalspiel gewest un alle 46.000 Zuschaur wäre mitgezählt worr, ah die vun auswärts. Aller, was soll mer dodevunn halle! E annerie Erklärung wär, dass die Kerberischer mol widder iwwer Nacht die Grenz gewechselt un desweje die Statisdik dorchnanner gebrung hann. Des hann se schunn öfder gemacht, sinn iwwer die Grenz gehuppst unn hann mol zum Saarland un mol zu uns gehört.

Die Saarpalz hat jo schunn oft fer Dorchenanner gesoit. Der Name is eischentlich e Widderspruch in sich un erschd nohm Erschde Weltkriesch uffgetaucht, wie mer es Saargebiet vum Deitsche Reich abgetrennt un e preißischer un e bayrischer Deel unnerschied hat. Des merkt mer heit noch an Bayrisch un Preißisch Kohlhof. Die Kerch hat des awwer net mitgemacht un ihr pälzische Bezirke weider bis noh Dingwert un Homborch gezoo, un so isses ah heit noch. Do kammer dann beim Zähle schunn emol err werre.

Saarländische Küsse zur Begrüßung

In meiner Familie geht die Grenz midde dorch. Die Familie vun meiner Muddie stammt aus Sulzbach, Aldewald un Friedrichsthal, die vun meim Vadder aus Bermesens. In de Midd hann se sich getroff un sich im Stochekandon angesiedelt. Wie ich e Knirps war, hab ich immer gemennt, die saarlännisch Familie wär in de Iwwerzahl. Wann die Tande un die Unkel vun driwwe zu Besuch in die Landauerstroß komm sinn, hat mei pälzer Vadder de Kopp ingezoo un gesaat: Obacht, die Invasion kommt. Odder ah: Vorsicht, die Kussvewannschaft is im Anmarsch! Weil nämlich die Saarlänner Sippschaft uns Päzer net bloß mit laudem Palaver umarmt, sonnern ah abgekisst hat – zur Begrießung, zum Abschied un ah noch zwischedorch. Un zwar net bloß die Tande, sonnern ah die Mannsleit, un des is fer e braver Pälzer schunn e arischie Zumudung.

Aller, wann ich ehrlich bin, dann denk ich heit e bissje saarlännischer als wie domols. Wann e hibsch Saarlännersch mich umarme un kisse will, hab ich nix degeje un wehr mich net. Offenbar setzt sich uff mei alde Daache die Nadur vun meiner Muddie doch noch dorch.