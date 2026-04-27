Vor zehn Jahren hat das evangelische Krankenhaus für immer seine Türen geschlossen. Das hatte eine deutliche Auswirkung auf die Geburtenstatistik.

Wenn vor 2016 ein Kind in Zweibrücken das Licht der Welt erblickte, dann passierte das in der Regel im evangelischen Krankenhaus. In der Klinik am Himmelsberg gab es eine Gynäkologie samt Kreißsaal. Und im Eingangsbereich stand eine Kreidetafel mit Storch, auf der die Namen der neugeborenen Zweibrücker aufgeschrieben waren.

Dann der Einschnitt: Im September 2016 wurde der Klinikbetrieb eingestellt − für immer. 350 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Das grüngelbe siebenstöckige Hochhaus − Kellergeschoss mit eingerechnet − steht noch immer, wurde mittlerweile an Rayes Lemmens von der Firma Ralemco versteigert. Mehrere Interessenten wollten der alten Klinik neues Leben einhauchen – bislang vergeblich.

Knick in der Geburtenstatistik

Im katholischen Krankenhaus gibt es keine Gynäkologie und keinen Kreißsaal. Frauen, die ihr Kind im Krankenhaus zur Welt bringen wollen, müssen in umliegende Kliniken, etwa nach Homburg oder Pirmasens. In den Pässen der Kinder wird eine der beiden Städte als Geburtsort eingetragen.

Dieses Jahr jährt sich die Klinik-Schließung zum zehnten Mal. Archivfoto: Mario Moschel

In der Geburtenstatistik ist ein klarer Knick zu erkennen, seitdem das evangelische Krankenhaus dicht ist. Waren es 2014 noch 418 neue Zweibrücker und zwei Jahre später 237 Kinder, rutschte die Anzahl „waschechter“ Neu-Zweibrücker im Jahr 2017 − also im Folgejahr nach der Krankenhaus-Schließung − in den Keller: Im gesamten Jahr wurde nur ein Neugeborenes mit dem Geburtsort Zweibrücken erfasst. Seit 2017 kamen jedes Jahr maximal eine Handvoll Neu-Zweibrücker auf die Welt; die meisten 2022: fünf Kinder. Dass es noch Neu-Zweibrücker gibt, liegt an Hausgeburten.

Der Storch kommt so schnell nicht zurück

Weil nicht davon auszugehen ist, dass es am Nardini-Krankenhaus in naher Zukunft eine neue Gynäkologie mit Kreißsaal geben wird, wird sich auch in der Geburtenstatistik so schnell nichts ändern. Der Storch wird wohl nur ab und an in der Rosenstadt vorbeischauen. Im laufenden Jahr gab es bislang ein Kind, das die Rosenstadt als Geburtsort im Pass stehen hat.