Es kommen nicht mehr so viele Flüchtlinge wie vor sechs Jahren, aber ein Verein, der ihnen hilft, werde nach wie vor gebraucht, sagt Eckart Emrich. Jetzt löst sich ein solcher Verein in Zweibrücken auf. Aber der zweite Vorsitzende hat eine Hoffnung.

Eckart Emrich, zweiter Vorsitzender des 2016 gegründeten Patennetzes Flüchtlinge und Integration, will die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Arbeit des Vereins mit einem Schwung neuer Mitarbeiter und unter neuem Vorsitz fortgeführt werden könnte. „Es gibt weiterhin einen ständigen Zuzug von Flüchtlingen, die aus Aufnahmeeinrichtungen kommen und im Land verteilt werden“, sieht Emrich die Arbeit eines Vereins, der sich für Flüchtlinge einsetzt, weiterhin für notwendig an – auch wenn „der Ansturm nicht mehr so groß und so dramatisch ist wie 2015“.

Vor allem Alltagsbegleitung sei gefragt, ebenso Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, sagt Emrich. Nun sei es aber so, dass die Helfer von 2015 „meist im vorgerückten Alter sind“ und dringend Jüngere einsteigen müssten, zumal auch noch die erste Vorsitzende des Vereins, Ruth Reimertshofer, im Oktober verstarb und bislang kein Ersatz für sie gefunden werden konnte.

Auflösung beschlossen, aber noch gibt es Hoffnung

Deshalb hätten sich die neun Anwesenden bei der Mitgliederversammlung Anfang vergangener Woche „mit einer Mehrheit für die Auflösung des Vereins ausgesprochen“, fasst Emrich zusammen. Ein neuer Termin, wo die endgültige Auflösung des Vereins beschlossen werden müsste, sei für 22. Februar anberaumt. Emrich: „In der Zwischenzeit besteht theoretisch aber die Möglichkeit, dass sich Leute finden, die sagen, wir wollen das weitermachen. Die können sich auch noch im Januar bei mir melden“, ermuntert Emrich.

Sicherlich engagierten sich auch die Hauptamtlichen vom Deutschen Roten Kreuz, der Diakonie und der Caritas für Flüchtlinge, und die Stadtverwaltung sei immer mit im Boot, aber helfende Hände würden weiterhin gebraucht, ist sich Emrich sicher: „Der Bedarf ist da.“ Die Not der ankommenden Menschen zu sehen und darauf zu reagieren war laut Emrich das Herzensanliegen von Ruth Reimertshofer, die als damals zweite Vorsitzende des Ausländerbeirats den Aufbau eines Patenschaftsnetzwerkes vorschlug, um ehrenamtliche Helfer mit geflüchteten Familien und Einzelpersonen in Kontakt zu bringen. Schließlich wurde am 29. November 2016 der Förderverein „Patennetz Flüchtlinge und Integration“ mit Ruth Reimertshofer als erster Vorsitzender gegründet.

„Wenn jetzt ein Wunder passieren würde“

Über diesen Verein organisierte sie nicht nur Informationsveranstaltungen sowie Zusammenkünfte und Ausflüge, sondern unterstützte in enger Zusammenarbeit mit der Volkshochschule auch beim Erlernen der deutschen Sprache. 2018 richtete sich ihr Blick auf die berufliche Integration, so gab es etwa im April 2018 einen runden Tisch zur Arbeits- und Ausbildungsvermittlung, um die Geflüchteten in Lohn und Brot zu bringen. Emrich fände es „sehr schön, wenn wir weiterhin mit unserem Verein aktiv sein könnten, wenn jetzt ein Wunder passieren würde“, will er die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass es weitergeht.

INFO

Wer sich vorstellen könnte beim Patennetz Flüchtlinge und Integration mitzuarbeiten, kann sich beim zweiten Vorsitzenden Eckart Emrich, melden unter 0162 8735974 oder per Mail an eckart.emrich@t-online.de.