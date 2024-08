Seit 110 Jahren ziert der achteckige König-Ludwig-Brunnen den Zweibrücker Hallplatz. Sein Stifter, Fritz Gugenheim, starb 1939 und wurde – wegen seines jüdischen Glaubens – von den Nationalsozialisten entrechtet. Ein Stolperstein in Gedenken an ihn ist in der Rosenstadt allerdings nicht möglich.

Als Dank für die Stiftung des König-Ludwig-Brunnens wurde Fritz Gugenheim im Mai 1914 zum Ehrenbürger Zweibrückens