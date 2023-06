Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Coronakrise entstanden, geht der digitale Adventskalender des Portals „Menschen in Zweibrücken“ in die dritte Runde. Vom 26. November bis zum 6. Januar lassen sich Überraschungen per Mausklick erleben. Dafür haben 120 Akteure gesungen, gebastelt und gespielt.

„Wir haben 42 Türchen, so viele wie noch nie“, schickt Gerhard Schmidt voraus, Initiator von „Menschen in Zweibrücken“, einem Portal mit Beiträgen aus verschiedenen