Wegen eines defekten Stellwerks war der Zugverkehr am Dienstagmorgen um den Saarbrücker Hauptbahnhof herum eingeschränkt. Das bestätigt eine Sprecherin der Deutschen Bahn der RHEINPFALZ. Die Einschränkungen dauerten von 8 bis 10 Uhr. Betroffen gewesen seien die Züge Richtung St. Ingbert und Völklingen. Um 10 Uhr sei der Defekt am Stellwerk behoben, „seitdem fahren wir wieder regulär“, sagt die Sprecherin. Als Grund nennt sie einen technischen Defekt. Wie oft so etwas vorkommt, kann sie nicht sagen.