Auch die Sportvereine haben nach dem Krieg geholfen, Zweibrücken wieder aufzubauen. Daran erinnert sich unser Kolumnist bei einem Handballspiel.

„Dess sinn die Macher vun Moije, ganz beschdimmd! Die Freed an der Sach, die scheen Kameradschafd un der Schdolz midzemache un debeizesinn, dess werd heid schunn weidergebb! Ihr werres mol sien – ich wees aa, dasssners nimmi selwer sien duun!“ Gerade hatten die Schiedsrichter das jüngste Heimspiel der Handball-Spielgemeinschaft Zweibrücken angepfiffen, da gab es bei den „Alten“ bereits diese anerkennenden Worte. Sie galten den Mädchen und Buben, den Jüngsten der Handball-Gemeinschaft, die in Vereinstrikots die Aktiven aufs Spielfeld der Westpfalzhalle begleitet hatten.

Viel Beifall gab es für sie. Auch wenn die Vereine schon längst kämpfen müssen, weil hier und da die Akteure fehlen – man sieht aber, es geht weiter. Als in den ersten Nachkriegsjahren auf dem schuttbeladenen Exe, platt gewalzt, Spielfelder entstanden, merkte man es schon. Ob Faustballer oder Handballer, man sollte ruhig mal in die Vereinschroniken der VT Zweibrücken, des SV 64, natürlich in die Geschichte der Fußball-Vereine vom Hornbach und vom Wattweiler Berg, auch in die Chroniken der Vereine in den Dörfern schauen.

Oft waren die engagierten Vereinsakteure auch engagierte Handwerker oder Lehrer, Juristen oder Ärzte. „Denne kenn’ ich vum Handball!“, hört man oft. Und wer genau hinschaut, sieht die Macher von Morgen in den Jugendmannschaften. Da gibt es Beispiele aus allen Fußballmannschaften. So, wenn der frühere Fußballer heute ein einsatzfreudiger Immobilien-Manager oder Unternehmer ist.

Der Wille zum Gewinnen hat manchen ehemaligen Sportler geprägt, und wer einige Jahrzehnte zurückschauen kann, ist immer wieder erstaunt, wie oft der Stab an Sohn oder Tochter weitergegeben wird. „Demm sei Alder war schunn so e harder Knorze“, hört man dann. Wobei das natürlich als Lob anzusehen ist. Wer dem verstorbenen Willi Fritzinger im Gespräch zuhörte, lernte den Aufbauwillen der Sportler nach dem Krieg kennen: Die Festhalle muss wieder her! So dachten auch Stadt-Sparkassen-Chef Werner König und „de Fawer Fritz“ aus dem gleichen Unternehmen, der als TSC-Fußballer bekannt war. Man kannte sie vom Spielfeld und hatte sie so auch eingeschätzt. „De Wening“, der in Vereinen und in der Bauwirtschaft ein Begriff war; „de alde Grub“, der sich durch besonderen Einsatz auszeichnete; der Sportler Alfons Gabriel, der ein guter Lehrer wurde.

Und nicht zu vergessen: Man könnte immer eine Latte von Namen anhängen aus den Dörfern drumherum, die manches auf die Beine gebracht haben in späteren Jahren und bereits in der Sportlerjugend Beweise ihrer Einsatzfreude vorwiesen. „Denne kenn ich vunn domols“, wird es bei den Sportlern um die Akteure Grieser oder Wöschler heißen. So wurde es beim Schlosser Hermann Fischer schon gesagt, der als junger Mann ein erfolgreicher Ringer war. „Domols, wie die Vaube noch e Verein dezu gehadd han!“

Man braucht nicht nur „Klenne“ für die Zukunft, es geht auch nicht ohne treue Helfer, die den Boden wischen, die alles organisieren, die für Busse sorgen und die die Werbung auf- und wieder abhängen, wie nun in der Westpfalzhalle. Gerade die hinter den Kulissen dürfen nicht weniger werden, und man muss denjenigen Helfern Dank sagen, die jetzt für einen geordneten Ablauf der Veranstaltungen sorgen. Zweibrücken kann stolz sein auf seine Vereine. Da gehört auch stets der Blick auf die „Klenne“ und deren Eltern dazu. Und die Vereinschroniken ja nicht vergessen…