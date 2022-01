Die Zweibrücker Polizei kontrolliert laut Inspektionsleiter Matthias Mahl immer mal wieder junge Autofahrer, die sich an der Waschstraße am Kino treffen. Vereinzelt musste sie laut Mahl Verstöße ahnden, meist nichts Großes.

„Den Beamten der Polizeiinspektion Zweibrücken ist bekannt, dass sich junge Menschen mit ihren Fahrzeugen gelegentlich an der Waschanlage am Kinokreisel treffen“, antwortet Mahl auf eine Anfrage der RHEINPFALZ. Streifenwagen würden in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder dort vorbeifahren.

„Bei Kontrollen in der Vergangenheit kam es vereinzelt zur Feststellung von Verstößen gegen Tatbestände der Straßenverkehrsordnung, der Straßenverkehrszulassungsordnung, des Straßenverkehrsgesetzes und der Fahrererlaubnisverordnung, die geahndet wurden“, schreibt der Polizei-Chef weiter. Das heißt: Manche Autofahrer, die sich mit ihren Wagen an der Waschanlage treffen, fuhren nicht so, wie es die Verkehrsregeln vorschreiben, hatten keinen Führerschein, oder ihre Autos waren in einen nicht zugelassen Zustand umgebaut. Laut Mahl waren es aber häufig nur geringfügige Verstoße gewesen, die höchstens eine Verwarnung oder einen Mängelbericht zur Folge hatten.

Elfmal Verdacht auf illegales Autorennen

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat die Polizei elfmal Anzeige erstattet, weil es den Verdacht auf ein illegales Autorennen gab. Drei dieser Fälle ereigneten sich auf der A8. „Ob diese Vorfälle am Kinokreisel ihren Ausgang nahmen, ist nicht bekannt, ebenso wenig die Standorte von fünf der übrigen acht Vorfälle“, schreibt der Inspektionsleiter. Bei drei weiteren Autorennen sei es sogar zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei gekommen. „Die Startorte lagen nicht am Kinokreisel“, fügt der Polizei-Chef hinzu. Was bei den Anzeigen im Einzelnen herauskam, sei auf die Schnelle nicht zu ermitteln, bittet Mahl um Verständnis.

Ob es vor anderthalb Wochen ein Straßenrennen durch die Gottlieb-Daimler-Straße gab, ist noch nicht klar. Die Polizei hat zwei BMW kontrolliert, muss nun aber Zeugen hören, bevor sie eine Einschätzung abgeben kann.