Die Zweibrücker Kläranlage soll weg von fossilen Energien. 80 Prozent ihres Strom- und Wärmebedarfs produziert die Anlage schon heute selbst. Ab jetzt wird’s schwieriger.

„Neben Industriebetrieben zählen Kläranlagen in einer Stadt schon immer zu den größten Verbrauchern von Energie“, berichtet Patrick Raguse. Er ist Betriebsleiter der Zweibrücker Kläranlage am Ende der Wilkstraße hinter Möbel Martin. „Unsere ureigene Aufgabe war seit jeher die Abwasserreinigung – da hatte man jahrzehntelang das Thema Energieeffizienz nicht so im Blick.“

Etwa seit 2010 gebe es da ein Umdenken; als Folge stetig steigender Kosten für Strom und Gas, die auch in Kläranlagen den Betrieb verteuern. „Von 2017 bis 2019 hat der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken, der die Anlage betreibt, hier eine energetische Komplettsanierung durchgeführt“, blickt der Standortleiter auf Maßnahmen wie die Erneuerung des hauseigenen Blockheizkraftwerks und der Heizung sowie die Installation intelligenter Mess- und Steuerungstechnik zurück. „Die meiste Energie wird bei uns von den biologischen Klärbecken verschlungen“, sagt Raguse. Die Bakterien und Mikroorganismen, die in diesen Bassins das Wasser reinigen, seien auf ausgeklügelte Belüftung angewiesen. „Früher hatten wir das mit einem großen Gebläse erledigt. Heute sehen Sie in den Becken viele kleine, feine Luftbläschen: Je nachdem, wie viel Abwasser gerade zum Reinigen in die Becken eingeleitet wird, können wir jetzt dank neuer intelligenter Steuerungstechnik einen niedrigen bis höheren Sauerstoffwert zuführen.“ Damit werde viel Energie eingespart – und die müsse die Kläranlage nun nicht mehr von außen zukaufen. Aus demselben Grund habe man die schneckenförmigen Pumpen, die das Abwasser nach oben in die Reinigungsstufen heben, mit effizienteren Motoren bestückt. Diese können ihre Drehzahl an den jeweils aktuellen Bedarf anpassen.

Das Ziel heißt Energieneutralität

Zu Jahresbeginn hat die Europäische Union (EU) ihre neue Kommunalabwasserrichtlinie in Kraft gesetzt. „Diese gibt das Ziel aus, dass Kläranlagen spätestens Ende 2045 vollkommen energieneutral betrieben werden müssen“, erläutert Raguse. Die Anlagen müssten also immer mehr auf erneuerbare Energien zurückgreifen. „Der kommunale Abwassersektor soll energieneutral und nachhaltig gemacht werden, indem sein Verbrauch auf Erneuerbare umgestellt und die hauseigene Energieeffizienz verbessert wird.“ Bis 2030 müssten Kläranlagen mindestens 20 Prozent ihres Energiebedarfs aus Quellen wie Sonne, Wind, Biomasse oder Klärgas beziehen. 2035 müsse dieser Anteil bereits 40 Prozent betragen, 2045 dann 100 Prozent.

Der Zaun (rechts im Bild) wurde mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet. Foto: Gerhard Müller

Da scheint man in Zweibrücken schon auf einem guten Weg zu sein. Für ihren Betrieb benötigt die Kläranlage rund 1,1 Millionen Kilowattstunden Strom und Wärme pro Jahr. „Über die Umbaumaßnahmen konnten wir schon heute unsere Eigenerzeugungsrate von vorher 48 auf jetzt 80 Prozent steigern“, erklärt Patrick Raguse. Zum Einen verdanke man dies den 790.000 Kilowattstunden Strom, die die Kläranlage in ihrem modernisierten Blockheizkraftwerk erzeugt: „Dort verbrennen wir das Biogas, das beim Zersetzen von Klärschlamm in unserem Faulturm entsteht. Damit erzeugen wir auch die gesamte Menge an Wärme, die wir für unsere Heizungen brauchen.“ Ihren Erdgasanschluss hat die Kläranlage bereits abgestellt. Weitere lokale Energiegewinnung soll die Vergrößerung des Biogasbehälters von heute 600 auf demnächst 1000 Kubikmeter ermöglichen.

Alle Dächer mit Sonnenkollektoren gepflastert

Hinzu kommen 60.000 Kilowattstunden Solarstrom im Jahr, die die Kläranlage aus Photovoltaik-Paneelen bezieht. Diese bedecken mittlerweile sämtliche Gebäudedächer, die am Standort verfügbar sind. „Und unsere Technik für die Abwasserreinigung haben wir so intelligent und effizient modernisiert, dass wir jetzt so ziemlich alle Möglichkeiten ausgereizt haben, um beim Energieverbrauch vor Ort zu sparen“, sagt Raguse. Weiteren Handlungsspielraum auf dem Weg zur Energieneutralität habe der UBZ jetzt nur noch, indem die Kläranlage künftig noch mehr erneuerbaren Strom selbst erzeugt. „Allerdings steht uns hier kein großes Freigelände für den Bau eines Solarparks zur Verfügung.“ Daher wurde im Januar 2025 ein Zaun an der Grundstücksgrenze zur Wilkstraße hin mit hochkant angebrachten Photovoltaik-Modulen ausgerüstet. Das Platzproblem auf dem Gelände wolle man lösen, indem die Zweibrücker Kläranlage nächstes Jahr sechs intelligente, bewegliche Sonnensegel anschafft. Jeder einzelne dieser je neun mal sieben Meter großen Kollektoren wird oben auf einem Pfosten ruhen, der für sich kaum Platz benötigt, und sich darauf im Tagesverlauf in zwei bis drei Meter Höhe mit dem Stand der Sonne mitdrehen.

Der Biogasspeicher neben dem Faulturm soll deutlich vergrößert werden. Foto: Gerhard Müller

„Große überschüssige Strommengen, die zu Spitzenzeiten bei Tageslicht und im Sommer anfallen und die ansonsten ins öffentliche Netz abfließen würden, können wir mit einem neuen Energiespeicher mit seiner Kapazität von 233 Kilowattstunden auffangen und selbst nutzen“, berichtet der Betriebsleiter. Weitere Speicherbatterien sollen in naher Zukunft noch hinzukommen.

Die letzten 20 Prozent sind die schwersten

„Bei 80 Prozent Eigenenergieerzeugung sind wir ja schon angelangt“, rechnet Raguse vor. „Je mehr wir alle Möglichkeiten ausgereizt haben, desto schwieriger wird es für uns, auch noch die letzten 20 Prozent zu knacken.“ Mit Blick auf die Umbauten, die zuletzt in der Zweibrücker Kläranlage bereits getätigt wurden und die für die kommenden Jahre noch geplant sind, zeigt sich der Betriebsleiter aber zuversichtlich, die gesteckten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.