Erstmals demonstrierten am Montagabend Menschen in Zweibrücken für die Achtung staatlicher Auflagen in der Coronavirus-Pandemie, fürs Impfen und für Solidarität in der Gesellschaft. Die angemeldete Versammlung war vom Veranstalter nicht beworben worden und auf zehn Teilnehmer begrenzt, um Schutzabstände zu wahren. „Ein Anliegen war es, den Pseudo-Spaziergängern nicht den ganzen Raum zu lassen, sondern ihnen zu zeigen, dass ihrer Meinung eine ganz andere entgegensteht“, sagt Kristian Fink, der die Demo angemeldet hatte und auch öffentlich sprach. Er hoffe nun, dass sich weitere Menschen und Gruppen an seine Seite stellen. Weitere Demos habe er vorerst nicht angemeldet.

Die Kundgebung in der Fußgängerzone kreuzten rund 60 Abend-Läufer, die vom Hallplatz aus gute eine Stunde lang schweigend, ohne öffentliche Äußerungen durch die Zweibrücker Innenstadt zogen. Angemeldet war die Versammlung mutmaßlicher Impfgegner und Kritiker der Corona-Abwehr-Maßnahmen erneut nicht. Es waren deutlich weniger Teilnehmer als am Montag vor einer Woche. Die eine starke Präsenz zeigende Polizei und das Ordnungsamt der Stadt meldeten keine besonderen Vorkommnisse. Das Ordnungsamt nahm eine Anzeige entgegen. Sie richtete sich gegen einen vermuteten Verstoß gegen die Corona-Landesverordnung, wonach Zusammenkünfte von Geimpften und Ungeimpften im öffentlichen Raum auf maximal zehn Personen zu beschränken sind. Zudem auf Kontaktbeschränkungen für Haushalte mit ungeimpften Mitgliedern. Polizei und Ordnungsamt kontrollierten den Impfstatus nicht, achteten aber auf Mindestabstände und das Tragen von Masken.

Laut Stadtverwaltung war für Donnerstagabend eine weitere Demo angemeldet. Der Anmelder zog aber zurück.