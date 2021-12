Auf dem Zweibrücker Flugplatz stehen fast 100 Betonhäuschen, die vor fünf Jahren für Flüchtlinge aufgestellt wurden. Das THW hatte die Idee, sie als Notunterkünfte ins Ahrtal zu bringen. Daraus wurde nichts.

Nach der Flutkatastrophe haben an der Ahr viele noch kein Dach über dem Kopf, ihr Zuhause wurde zerstört oder ist noch nicht wieder aufgebaut. Für den Winter gibt es Notunterkünfte und Container, auch Containerschulen. Die 84 Beton-Häuschen vom Zweibrücker Flugplatz wurden bisher nicht abgerufen. Zwischenzeitlich habe es Anfragen gegeben hinsichtlich einer Nutzung der so genannten Shelter aus Zweibrücken für die Menschen im vom Hochwasser betroffenen Gebiet. Das sagte Reto Jonkhans vom Bundespolizeipräsidium Potsdam auf Anfrage. Der Bundespolizei gehören die Shelter, mobile, aber stabile Häuschen, die ursprünglich für Flüchtlinge angeschafft wurden und seit fünf Jahren leerstehen.

Ein Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) an der Ahr hat laut Jonkhans bei der Bundespolizei gefragt, ob die Shelter zur Verfügung gestellt werden können, was bejaht worden sei. „Die weiteren Abstimmungen vor Ort, zwischen Landkreis, Kommune und THW, haben dann jedoch dazu geführt, dass die Shelter doch nicht angefordert wurden“, so Jonkhans. Die genauen Gründe für diese Entscheidung kenne die Bundespolizei nicht.

Nicht als Klassenzimmer geeignet

Auch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier ist nicht bekannt, warum die Zweibrücker Beton-Häuschen bisher keine Verwendung an der Ahr fanden. Eveline Dziendziol von der ADD meinte auf Anfrage: „Für die Unterbringung von Personen, die aufgrund der Flut obdachlos geworden sind, ist mittlerweile wieder die Kreisverwaltung Ahrweiler zuständig. Wir werden sie über das Angebot der Bundespolizei informieren.“ Die Frage, ob die Shelter als Schulcontainer verwendet werden könnten, verneint Dziendziol. Es handele sich um Wohneinheiten für jeweils vier Personen, als Ausweichklassenzimmer seien sie völlig ungeeignet.

Die Kreisverwaltung Ahrweiler konnte auf Anfrage nicht sagen, ob, und wenn ja wo noch Notunterkünfte gebraucht werden. Sie verwies auf die Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig sowie die Verbandsgemeinde Altenahr. Karl Walkenbach, Pressesprecher von Bad Neuenahr-Ahrweiler, teilte auf Anfrage mit, dass die Stadt derzeit keinen weiteren Bedarf an Notunterkünften habe. Sinzigs Pressesprecher Christian Weidenbach erklärte, dass derzeit 42 sogenannte Tiny Houses, frei übersetzt winzige Häuser, im Stadtgebiet gebaut würden, die in Kürze bezugsfertig seien. Darüber hinaus habe Sinzig derzeit keinen Bedarf an Notunterkünften. Von der Verbandsgemeinde Altenahr kam bislang keine Antwort.