Für ihre Teilnahme am Stadtradeln im Juni bekommen die beiden Zweibrücker Gymnasien neue Fahrradständer.

Der neue Zweibrücker Fahrradbeauftragte Klaus Fuhrmann erinnerte sich bei der Übergabe am Hofenfels am Montag an seine eigene Schulzeit: „Da war am Parkplatz am Fuße der Schule alles voll mit Radständern.“ Nun knapp 30 Jahre später sind nur noch zwei da. Das soll sich in Zukunft wieder ändern, dafür möchten er und sein Stellvertreter Lars Danzenbächer sorgen. Die Schüler haben bereits angemerkt, dass viele öfter auf das Rad zurückgreifen würden, wären die Schulen besser über Radwege zu erreichen.

Am Hofenfels-Gymnasium hatten 89 Teilnehmer 16.547 Kilometer erradelt, am Helmholtz-Gymnasium 99 Teilnehmer 15.978 Kilometer. Die beiden Schulen belegten damit hinter dem Team „Die Rimschwillrer“ (78 Teilnehmer, knapp 26.000 Kilometer) Platz zwei und drei. Insgesamt hatten 912 Fahrer in 73 Teams fast 225.000 Kilometer zurückgelegt. Das sei „ein mega Ergebnis“ und „eine wahnsinnig gute Leistung“, fanden Oberbürgermeister Marold Wosnitza und die Sportdezernentin und Beigeordnete Christina Rauch. Laut Anke Fuhrmann von der Initiative Pro Fahrrad landete Zweibrücken in Rheinland-Pfalz auf Platz 12 unter 94 teilnehmenden Kommunen.

Nächstes Jahr vom 8. bis 28. Mai

„Es freut mich, dass sich so viele am Stadtradeln beteiligt haben, und es ist wichtig, dass sich noch mehr Bürger für das Radfahren begeistern lassen“, fand Klaus Fuhrmann. Das Stadtradeln könne mithelfen, dass die Zweibrücker öfter das Auto stehen lassen und aufs Fahrrad steigen. Nächstes Jahr macht Zweibrücken wieder beim Stadtradeln mit, dann vom 8. bis 28. Mai.