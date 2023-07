Pirmasens hat Probleme mit seinen beiden großen Weihern. Im Rosengarten findet man dagegen keine Algen. Der Gartenleiter hat uns erklärt, warum das so ist.

Der fortschreitende Klimawandel und Extremwetterlagen setzen dem Strecktalweiher in Pirmasens zu. Momentan hat das Gewässer ein Problem mit Faden- und Netzalgen. Der Zweibrücker Rosengarten, wo es auch einen großen Weiher gibt, hat dieses Problem nicht. Rosengartenleiter Heiko Hübscher sagte im Gespräch mit der RHEINPFALZ, in Zweibrücken könne das eher nicht passieren, weil ein Bach durch den Weiher fließt und deshalb immer genug Frischwasser vorhanden sei. Die Menge sei auch immer gleich viel, da der Bach vor dem kleinen See gestaut werde. Der Strecktalweiher speist sich dagegen aus einer kleinen Quelle, die sehr vom Niederschlag abhängig ist. Gerade im Sommer sei das ein Problem, sagt der Pirmasenser Bürgermeister Michael Maas. Höhere Temperaturen und ausgeprägte Dürreperioden führen dazu, dass sich Menge und Qualität des Wassers verändern. Algen treten vermehrt, auf und der Sauerstoffgehalt im Wasser sinkt. Ähnliche Probleme wie am Strecktalweiher gebe es am Pirmasenser Eisweiher.