Die Stadt Pirmasens öffnet auf eigene Faust und mit dem städtischen Krankenhaus ihr Impfzentrum wieder. Auch in Zweibrücken wird die Impfkapazität hochgefahren, doch eine Wiedereröffnung des Zentrums am Busbahnhof sei nicht nötig.

„Nach Rücksprache mit dem Nardini-Klinikum und dem Roten Kreuz ist ein Vorgehen wie in Pirmasens bei uns nicht machbar“, sagt Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage. Man setze auf eine eigene Lösung: Der Impfbus kommt einmal die Woche nach Zweibrücken, die Gewobau stellt die Räume des stillgelegten Impfzentrums mietfrei zur Verfügung, das Rote Kreuz unterstützt mit ehrenamtlichen Helfern, und auch die Stadt stellt Mitarbeiter ab.

Freyler: Völlig andere Situation

Dass das Zweibrücker Impfzentrum nicht reaktiviert werden muss, sieht auch dessen monatelanger Leiter Matthias Freyler so. Die aus dem Boden gestampften Impfzentren seien darauf ausgelegt gewesen, möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit zu impfen, und das bei knappen Impfstoff-Mengen und vielen Anmeldungen zur Erstimpfung, vor allem von Februar bis April.

Die aktuelle Situation sei völlig anders: Es gebe ausreichend Impfstoff, und für die Corona-Impfungen seien primär die Hausärzte zuständig. Freyler macht deutlich: „Die Stand-by-Zentren, Impfbusse und kommunalen Einzellösungen sind nur Zusatzangebote zur hausärztlichen Versorgung.“

Am Dienstag 440 Menschen geimpft

Vergangene Woche kam es zu langen Warteschlangen, als der Impfbus des Landes in Zweibrücken Station machte. Knapp über 500 Menschen wurden an diesem Tag geimpft. Am Dienstag dieser Woche waren es mit 440 nicht viel weniger, jedoch war die Lage laut Hans Prager vom Roten Kreuz um einiges entspannter. Das habe vor allem daran gelegen, dass das Personal zur Dokumentation aufgestockt und die Wegeführung im stillgelegten Impfzentrum so verändert wurde, dass niemand draußen in der Kälte warten musste.

Ab nächster Woche werde die Dokumentation zusätzlich von zwei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung verstärkt, „dann geht es noch flotter“, so Prager. Das Impfen an sich gehe ohnehin sehr schnell, die meiste Zeit koste das Ausfüllen der Unterlagen. Prager denkt, dass die weiteren Impftage zügig über die Bühne gehen werden, auch ohne Reaktivierung des Impfzentrums. Am Dienstag seien vom Impfbus in Zweibrücken 361 Booster, 51 Erst- und 28 Zweitimpfungen verabreicht worden.