Die beiden Verkaufsbauwagen des veganen Imbiss-Unternehmens World Food Trip in Zweibrücken und Homburg stehen am Dienstag, 15. Februar, nicht an ihren Plätzen. Auf Anfrage sagt Geschäftsführer Tobias Klever, dass die eintägige Abwesenheit der beiden Trucks kein Anlass zur Sorge sei. „Heute Abend stehen sie wieder an ihrer gewohnten Stelle. Wir haben sie am Dienstag nur abgezogen, weil wir sie über den TÜV fahren mussten.“ Am Mittwoch könne man sich dort wieder mit Speisen versorgen. World Food Trip hatte zum Jahreswechsel vor dem Aus gestanden, betreibt die Imbisswagen nun aber doch weiter.