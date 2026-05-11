Tobias Weis, Trainer der SG Rieschweiler, weiß, was sein Team zuletzt nach vorne gebracht hat. Der Wechsel vom Kunstrasen auf dem Rasen.

SG Rieschweiler: Wechsel auf Rasen bringt die Punkte

Es wäre ein enormer Rückschlag gewesen, hätte die SG Rieschweiler in der Landesliga West die Partie gegen den Zehnten TuS Hackenheim verloren. Der Abstieg wäre ein gutes Stück näher gerückt. „Jetzt haben wir wieder alles in der Hand“, sagt Tobias Weis, der mit Jürgen Jubileum das Team bis zum Saisonende coacht. Das 5:2, bei dem der Landesliga-Top-Torjäger Simon Hauck erneut drei Tore schoss und sein Konto auf 33 Treffer in dieser Saison hochschraubte, war ein echter Befreiungsschlag.

„Es ist schon ein psychologischer Vorteil, wenn man einen direkten Konkurrenten wie Hackenheim besiegt. Vor wenigen Wochen standen wir noch mit dem Rücken zur Wand, jetzt können wir es nächste Woche im Spiel gegen Schmittweiler selbst entscheiden. Das ist eine gute Ausgangssituation“, findet Weis, dessen Engagement nur noch zwei Spiele läuft. Ex-Profi Sebastian Reinert wurde als neuer Trainer für die kommende Saison verpflichtet. „Ich stehe da gerne mit einem Rat zur Seite, wenn ich gefragt werde. Aber ich denke, er hat genug Erfahrung“, antwortet Weis auf die Frage, ob er sich weiter bei der Mannschaft einbringen wird.

Ein wichtiger Baustein für den Nichtabstieg sei zuletzt auch der 2:0-Heimsieg gegen den Aufstiegsaspiranten aus Hauenstein gewesen. „Wenn wir aus den Spielen gegen Meisenheim und Hauenstein mit null Punkten rauskommen, hätte hier keiner gemeckert. Der Sieg gegen Hauenstein war wichtig“, weiß der SGR-Coach. Zwar wolle er in Schmittweiler, das derzeit einen Punkt schlechter dasteht als Rieschweiler (29), gewinnen, aber auch ein Remis würde ihn nicht ins Tal der Tränen stürzen. „Wir haben noch das letzte Spiel gegen Hermersberg. Da sind wir auch in der Lage, drei Punkte zu holen“, sagt Weis.

Wichtig sei für ihn der Wechsel vom Kunstrasen aufs Naturpendant gewesen, um die Spielstatik zu verändern. „Der Kunstrasen tut uns einfach nicht gut, wir wurden zu oft ausgekontert“, sagt Weis, der jedoch auch die vielen Ausfälle als Grund für die Misserfolge ansieht.

SVN Zweibrücken II: Sicher im Zielhafen eingelaufen

Nicht nervös wurde der SVN Zweibrücken II in der C-Klasse West und sicherte sich zum Abschluss der Saison Platz zwei hinter Meister Contwig II. Während Konkurrent TuS Wattweiler beim 4:3-Heimsieg gegen Kellerkind SG Thaleischweiler-Fröschen fast einen Punkt liegen ließ, machten es die Jungs von der Hofenfelsstraße besser und liefen mit einem Zähler Vorsprung in den Zielhafen ein. 4:0 gewannen sie beim Vierten Kleinsteinhausen und führten bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 3:0. Kerem Demirel, Marco Nickolaus und Lars-Tobias Noe trafen für das Team von Trainer Jan Schmidt. Damit ist die Saison für den SVN noch nicht beendet. Denn es folgen Entscheidungspartien gegen die SG Heltersberg/Geiselberg II um den Aufstieg in die B-Klasse. Der SVN II hat nun zwei Wochen Ruhepause, weil die Ost-Staffel ein Team mehr hat und noch spielt. Rhythmus oder Pause, was ist mehr wert? Das wird sich dann Ende Mai zeigen.

Isabelle Schütt: Traum von Zweiter Liga erfüllt sich

Die Zweibrückerin Isabelle Schütt spielt beim TTC Weinheim. In der 3. Bundesliga Süd ging’s für Schütt und ihr Team jetzt in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. „Es ist schon ein Ziel von mir, mal 2. Liga zu spielen“, sagte Schütt früher schon – und war sich nicht im Klaren darüber, dass das in dieser Saison klappen könnte. Mit ihrem Doppelsieg an der Seite von Enisa Sadikovic kam sie bereits gut in die Partie gegen den MTV Tostedt. Dass sie am Ende sogar zur Matchwinnerin wurde, war da noch nicht zu erwarten. 4:4 stand es, als Sadikovic Schütts Team in Führung brachte. Drei Sätze Vorsprung bei einem engen Ballverhältnis bedeuteten auch, dass Angriffsspielerin Schütt, die früher bei den BTTF Zweibrücken spielte, keinesfalls 0:3 verlieren durfte. Aber sie gewann gleich Satz eins gegen Elisa Meyer mit 11:8 und schließlich dann auch das Spiel mit 3:2. Träume erfüllen sich zuweilen doch zügig.