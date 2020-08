In der Corona-Verordnung der Landesregierung ist nicht glasklar geregelt, wie viele Angehörige einen Patienten im Krankenhaus besuchen dürfen. Es steht nur drin, dass nahe Angehörige ein Besuchsrecht haben. Die Ausgestaltung der Regeln obliegt den Krankenhäusern. Und hier fährt das Nardini-Klinikum in Zweibrücken und Landstuhl einen sehr strengen Kurs. Meiner Meinung nach: zu streng. Es sollte inzwischen möglich sein, dass ein Patient, der wochenlang im Krankenhaus liegen muss, all seine Angehörigen regelmäßig sehen kann, auch wenn er nicht auf dem Sterbebett liegt. Das katholische Krankenhaus sollte den Spielraum nutzen, den ihm die Landesregierung gewährt. Im Sinne der Menschlichkeit und Nächstenliebe.