Unter dem neuen Namen Merci Baku hat Vüsal Aslanov Anfang Januar das Sportheim der TSG Mittelbach-Hengstbach eröffnet.

Baku ist die Hauptstadt Aserbaidschans, dort stammt die Familie von Vüsal Aslanov her. Der 37-Jährige hat zuvor einige Jahre als Angestellter in einer Dahner Pizzeria gearbeitet, bevor er den Schritt in die Selbständigkeit wagte. Auf der Karte stehen unter anderem aserbaidschanische Spezialitäten wie Grillteller mit viel Fleisch, das auf Holzkohle gegrillt wird, sowie selbst gemacht Kuchen und Süßspeisen. Im Sportheim gibt es 70 Sitzplätze, davor im Sommer noch einmal 130 weitere. Neben ihm selbst, der den Service macht, arbeitet ein Mitarbeiter in der Küche und eine Reinigungskraft wurde angestellt. Besondere Spezialitätenabende kündigt er an, beispielsweise Grillabend, aber auch Festivitäten seien im Merci Baku möglich. Weil der Hauensteiner bislang jeden Tag zwischen Wohnort und Mittelbach pendelt, sucht er in der Umgebung von Mittelbach ein Haus oder eine Wohnung.

Info

Geöffnet hat Merci Baku in der Breitensteinstraße am Sportplatz dienstags bis freitags zwischen 16 und 22 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags zwischen 12 und 21 Uhr. Montags ist Ruhetag.