Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Filigranes Spiel, eine träumerische Komposition und Klangbilder zwischen Licht und Schatten brachten Violinistin Aida Petrossian und Helge Schulz in die Alexanderskirche. Die letzte Adventsmusik lässt einen mit einer Erkenntnis zurück.

Schon beim ersten Stück kommt es einem am Samstagabend so vor, als säße man nicht in einer Kirche, sondern bei einem Kammermusik-Konzert. Das „Largo“ aus Händels „Sonate