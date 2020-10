Seit dem Erlass der ersten Corona-Beschränkungen bis Ende Juli sind in Zweibrücken gerade mal 29 Bußgelder verhängt worden, bei 222 Verfahren. Das hatte die Beigeordnete Christina Rauch der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt. 29 Bußgelder, das ist erstaunlich wenig. Natürlich kann das Ordnungsamt nicht immer und überall sein. Und natürlich wird die Zahl der Corona-„Knöllchen“ in den kommenden Wochen steigen, weil der Sommer vorbei und es kalt geworden ist.Um vergleichen zu können, muss man auf die Zahlen anderer Städte und Regionen blicken. Aus diesem Vergleich lässt sich schließen: Fast alle Zweibrücker halten sich an die Regeln. Das zeugt von großer Vernunft der Bürger unserer ländlichen Region. Es zeugt auch davon, dass das Ordnungsamt der Stadt gute Arbeit leistet sowie die dafür zuständige Beigeordnete Christina Rauch.

Seit sie im Amt ist und auch schon zuvor wird sie vergleichsweise viel kritisiert, offen insbesondere aus der SPD-Fraktion, vor allem aber hinter vorgehaltener Hand oder gerne auch anonym.

Ist diese Kritik berechtigt? Oder spricht daraus eher der Neid auf den Erfolg einer jungen, selbstbewussten Frau, die sich bei aller Loyalität zur CDU ihre eigene Meinung bewahrt hat?

Nun, die meisten Kritiker von Rauch stehen nicht mit ihrem Namen für ihre Kritik ein. Sie verstecken sich in Internetforen hinter Fantasienamen, lassen ihre Kritik in Nebensätzen mitschwingen, ohne konkret zu werden, oder gehen gar hinterhältig bis heimtückisch vor. Das zeugt nicht von Zivilcourage, im Gegenteil.

Versucht man den Kern der Kritik zu ergründen, erweist sich meist, dass sie entweder unzutreffend ist, nicht gerechtfertigt oder unsachlich. Wer über Rauchs Auftreten oder ihr Äußeres schwadroniert, der disqualifiziert sich selbst. Käme bei einem Mann so wohl auch nicht vor.

Christina Rauch leistet ihre Arbeit fleißig im Stillen, ohne viel Aufhebens darum zu machen. Im direkten Gespräch beweist sie, dass sie ihre Themen durchdringt – bis in die Einzelheiten.

Das war auf dieser Position nicht immer so. Es gab in den vergangenen Jahrzehnten durchaus auch mal den einen oder anderen Beigeordneten, der viel Wind machen konnte, aber schnell ins Schwimmen kam, wenn es konkret wurde. Kein Wortspiel: Der Sozialdemokrat Günther Wind ist nicht gemeint. Er war wie Christina Rauch ein stiller Schaffer und bei „seinen“ Stadtwerken und „seiner“ Müllabfuhr ein respektierter Chef.

Christina Rauch hat sich schnell und gut eingearbeitet. Der versteckte Vorwurf, dass sie zu jung und unerfahren sei, zieht nicht. Landrat Duppré hat sein Amt mit 34 Jahren angetreten, Jürgen Lambert wurde mit 33 Bürgermeister von Zweibrücken. Christina Rauch zählt 39 Lenze. Alles ist also relativ.