Auf dem Zweibrücker Tadano-Werksgelände mussten Bäume weichen. Nachbarn üben Kritik. Demnächst steht bei dem Unternehmen noch eine weitere Rodung an.

„Im März wurde an der Westseite des Tadano-Geländes ein größeres Stück Wald abgeholzt, dem Erdboden gleich gemacht“, lässt Patrick Lang die RHEINPFALZ wissen. Das Zweibrücker Stadtratsmitglied der Grünen wohnt in der Nachbarschaft der Kranfabrik in der Dinglerstraße; auch mehrere Anwohner hätten ihn schon auf die Baumfällungen angesprochen.

Auf Anfrage bestätigt Tadano-Sprecherin Anne Steeb, dass im vergangenen Monat im betreffenden Teil des Werksgeländes gerodet wurde. Die Arbeiten seien notwendig geworden, um freien Platz zu schaffen. „Den brauchen wir als Sicherheitszone für den Testbetrieb unserer Großkräne.“ Aus demselben Grund habe Tadano bereits vor zwei Jahren das angrenzende Areal im Umfeld der Gründerzeit-Villa Erna erworben. Um die großen Kräne mit ihren Auslegern beim Testen zu bewegen, müsse ein entsprechender Sicherheitsabstand zu Gebäuden und Menschen eingehalten werden. Diesen Abstand habe Tadano nun mithilfe der beim Roden geschaffenen Freifläche hergestellt.

Sprecherin: Sicherheitsabstand ist nötig

Steeb nennt ein Beispiel: „Unsere langen Gittermast-Ausleger werden zunächst am Boden liegend aufgebaut. Dann werden sie in die Vertikale aufgestellt. Damit bei diesen Arbeitsprozessen nichts passieren kann, ist ein hinreichender Sicherheitsabstand zur Umgebung nötig.“

Die Tadano-Sprecherin verschweigt nicht, dass es auf dem Werksgelände mittelfristig zu weiteren Baumfällungen kommen soll. „In der Nähe unseres Testgeländes stehen einige Tannen. Diese sind inzwischen so hoch gewachsen, dass sie eine Gefährdung für die Verkehrssicherheit darstellen. Im Moment laufen die Anträge für ihre Fällung. Damit wird es aber noch eine Weile dauern, denn jetzt im Frühjahr dürfen ja keine Bäume gefällt werden.“ Anne Steeb betont, dass alle Rodungen auf dem Tadano-Werksgelände mit der Stadtverwaltung und der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt seien.