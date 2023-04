Fußball und Bier – passen gut zusammen. Beides gibt es am Samstag beim Offenen Campus des Zweibrücker Standorts der Hochschule Kaiserslautern.

Zwei Roboterteams messen sich im Fußball, das Bier gibt es bei einem Geschmackstest. Zwei der Angebote, mit denen sich potenzielle Studierende über Lehrbetrieb und Fächerangebot an der Hochschule Zweibrücken beim Offenen Campus am Samstag informieren können. Das Programm, das hauptsächlich für Studieninteressierte (Abiturienten und Schüler) gedacht ist, spielt sich zwischen 10 und 15 Uhr rund ums Audimax (Gebäude B), den größten Vorlesungssaal auf dem Campus, ab. Im Zentrum steht die Vorstellung der beiden Fachrichtungen Betriebswirtschaftslehre sowie Informatik und Mikrosystemtechnik.

Die offizielle Begrüßung ist um 10 Uhr im Audimax, dort spielen auch mehrfach (10.30, 11.30, 12.30 und 13.30 Uhr) zwei Roboterteams gegeneinander Fußball. Ebenfalls im Audimax spielt sich der „Dreikampf der Biere“ ab, wie es in der Ankündigung der Hochschule heißt. Karlsberg Urpils, Park Pils und Metabrew treten gegeneinander an, Interessierte können an einer Blindverkostung teilnehmen.

Mikrochips, 3D-Drucker, Computerspiele, DNA

Das Studienangebot stellen – im Gebäude A – Studierende vor, sie stehen den ganzen Tag für Fragen bereit und sind gut an ihren grünen Westen zu erkennen. Die einzelnen Studiengänge sind auch mittels eines Speeddatings kennenzulernen (um 10.30, 11.30 und 12.30 Uhr im Saal A134). Dazu gibt es noch weitere, interessante Angebote: An einem Stand ist es beispielsweise möglich, seine DNA aus dem eigenen Speichel extrahieren zu lassen (12.30 bis 14 Uhr, A125), im Saal A115.1 geht es unter dem Motto „Shame on you“ den ganzen Tag um Schamgefühle im Alltag. Im Saal O232 wird den ganzen Tag das Projekt 3KF vorgestellt, dahinter verbindet sich der Fahrsimulator des Standorts Zweibrücken.

Wie ein Mikrochip hergestellt wird, das lässt sich abermals im Audimax verfolgen (11 und 13 Uhr). Wie ein 3D-Drucker funktioniert und was sich mit dem Gerät für Möglichkeiten bieten, wird im Raum A108 erklärt (12 bis 13 Uhr). Freunde von Computerspielen kommen ebenfalls auf ihre Kosten, zwischen 10.30 und 15 Uhr läuft im Saal A124 das ZWombie-Programm. Dort ist gut aufgehoben, wer sich ein Bild von der gesamten Anlage der Hochschule in Zweibrücken machen will: das Geo-Adventure-Spiel, mit dem sich ab 10.30 Uhr das Gelände erkunden lässt, startet in dem ZWombie-Raum. Es gibt auch was zu gewinnen.

Info

Das komplette Programm findet sich im Internet es steht auch eine App für den Offenen Campus bei den gängigen Anbietern zur Verfügung.