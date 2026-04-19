Der SV Großsteinhausen setzt sich im Duell der Verfolger des B-Klassen-Tabellenführers SC Stambach klar gegen den SV Ixheim durch, weil er seine Torchancen besser nutzt.

Dank einer souveränen Leistung bleibt die Mannschaft des SV Großsteinhausen in der Fußball-B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken West mit nun 63 Punkten weiter in enger Schlagdistanz zu Tabellenführer SC Stambach, der einen Zähler mehr, aber auch ein Spiel mehr auf dem Konto hat. Mit 3:0 (2:0) ließ das SVG-Team von Spielertrainer Patrick Müller dem SV Ixheim am Sonntag keine Chance, hätte bei konsequenterem Ausnutzen der Torchancen sogar höher gewinnen können.

Strittige Rot-Szene am Ende

Negativer Höhepunkt des insgesamt sehr kampfbetonten Spiels war die hektische Schlussphase, als Großsteinhausens Abwehrspieler Julian Paulus den Ixheimer Spieler Lars Schönborn im Zweikampf sehr rüde von den Beinen holte (80.). Anstatt da eine berechtigte Rote Karte zu zeigen, beließ es Schiedsrichter Timo Kustes aber bei Gelb. Über diese Entscheidung regte sich Ixheims Trainer Thorsten Lahm dann vehement auf. Er rannte aufs Spielfeld und wollte dem Schiri die gegen ihn gezeigte Rote Karte entreißen. „Dies war eindeutig eine Rote Karte“, wollte sich der Ixheimer Coach in Bezug auf das Foul an seinem Spieler auch nach der Partie noch nicht beruhigen.

Dass der klare Sieg für den SVC Großsteinhausen in Ordnung war, musste Lahm allerdings zugeben. „Großsteinhausen war in der Ausnutzung der Torchancen konsequenter, hat den Sieg klar verdient“, stellte der SVI-Coach fest. Auch daher konnte Ixheims Coach das rüde Einsteigen von SVG-Abwehrspieler Paulus nicht nachvollziehen. „Wenn man zehn Minuten vor Ende so deutlich führt, muss man nicht so aggressiv in den Zweikampf gehen und eine Verletzung des Gegenspielers riskieren“, urteilte Lahm. Schönborn musste in besagter Situation mit Verdacht auf Bänderriss vom Platz.

Arg verhaltener Beginn

Die Partie der Stambacher Verfolger auf dem schwer zu spielenden, holprigen Rasen in Großsteinhausen begann sehr verhalten. Beide Teams versuchten, Linie in ihr Spiel zu bekommen, was aber selten gelang. Meist versuchte jede Elf, mit hohen, langen Bällen die Stürmerkollegen in Szene zu setzen, doch viele Bälle verpufften im Nichts. Auf der Seite des SVG versuchte im Mittelfeld Maximilian Decker, dem Spiel Struktur zu geben. Doch er mühte sich oft vergebens. Die SVG-Stürmer waren bei Ixheims Defensive gut aufgehoben, die in Strafraumnähe wenig zuließ.

Der Verfolgerduell in der B-Klasse war ein sehr kampfbetonten Spiels, wie auch an dieser Zweikampfszene zwischen Ixheims Steven Mathieu (rechts) und dem Großsteinhausener Felix Decker zu sehen ist. Foto: Mario Moschel

Auf der anderen Seite war Ixheims erfolgreicher Goalgetter Steven Mathieu, bisher 39 Tore, oft auf verlorenem Posten. Meist wurde Mathieu von zwei Großsteinhausener Spielern gedoppelt, konnte sich im Strafraum so nicht in Schussposition bringen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich ins Mittelfeld zurückzuziehen und sich von dort ins Spiel einzubringen. Er konnte aber nur zweimal mit Freistößen ein Ausrufezeichen setzen. Sein 40. Saisontor lässt noch auf sich warten. „Es war heute nicht mein Spiel, ich hatte keine Chancen auf ein Tor“, gab Mathieu hinterher enttäuscht zu.

Großsteinhausen ging vor rund 140 Zuschauern nach elf Minuten durch einen von Jona Marschall verwandelten Elfmeter in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhten die Gastgeber auf 2:0, als sich Maximilian Decker rechts durchsetzte und scharf nach innen flankte. Seine Hereingabe drückte Pascal Neumann zur 2:0-Pausenführung über die Linie (40.). Ixheim hatte im ersten Durchgang keine einzige Torchance.

SVI-Dynamik bringt nichts ein

Nach der Pause kamen die Gäste etwas dynamischer in die Gänge. Doch außer einigen Flanken und Freistößen brachten die SVI-Kicker nichts zustande. Auf der anderen Seite hatte Großsteinhausen bessere Chancen, das Ergebnis zu erhöhen, doch erst Abwehrspieler Marc Garus schoss nach einer abgewehrten Ecke aus acht Metern zum 3:0 ein (70.). Damit war die Partie entschieden, die SVG-Abwehr ließ keinen Treffer mehr zu.

Alles hätte friedlich enden können, wäre da nicht die Szene zehn Minuten vor Schluss gewesen. Zur aufkommenden Hektik trugen da alle Spieler, inklusive Schiedsrichter und Trainer, bei. Nach Spielschluss beruhigten sich die Gemüter auf dem Platz und außerhalb aber auch schnell wieder.