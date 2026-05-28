Alexander Seibert ist Schiedsrichter aus Leidenschaft. In seiner langen Laufbahn hat der 52-Jährige so einiges erlebt. Amüsantes, aber auch weniger Lustiges.

Seit mehr als 30 Jahren ist Alexander Seibert auf den Fußballplätzen der Region unterwegs: nicht als Spieler, nicht als Trainer, sondern als der Mann mit der Pfeife für den SV Großsteinhausen. Er ist 52 Jahre alt und arbeitet als Bildungsbegleiter beim Internationalen Bund in Zweibrücken. Auf dem Platz aber ist er vor allem eines: Schiedsrichter mit Herzblut.

Wer so lange Spiele leitet, erlebt einiges. Viele schöne Momente, manche kuriose Geschichten und auch Situationen, bei denen man nur den Kopf schütteln kann. Eine seiner Lieblingsanekdoten stammt aus einem Spiel in Esthal bei Neustadt: „Ein Spieler hat nach einem Tor einen Diver (ein Knierutscher, Anm.d.Red.) auf beiden Knien hingelegt – und das auf dem Hartplatz“, erzählt Seibert lachend. „Das muss höllisch wehgetan haben, aber die Freude war wohl größer.“ Einen Rutscher der etwas anderen Art – nämlich auf dem Bauch – hat er auch selbst schon hingelegt. Bei einer Aufstiegsfeier in Queichhambach erlebte der Niederauerbacher mit einigen Schiri-Kollegen einen denkwürdigen Abend: „Die Spieler haben kurzerhand Tische zusammengeschoben und mit der Kombination aus Wasser und Duschgel darauf eine Rutschbahn gebaut. Klar, dass ich mir das nicht entgehen ließ. Also bin ich im Hechtsprung drübergerutscht.“ Ganz ohne Folgen sei die Aktion aber nicht geblieben: „Später wurde es vor dem Tisch noch ziemlich glitschig, ein Spieler rutschte aus und verletzte sich. Seine Freundin hat ihn kurzerhand vor Ort genäht. Eine Betäubung war bei dem Alkoholpegel offenbar nicht nötig.“

Schorle statt roter Früchtetee

Dass Seibert Humor hat, bewies er mal in Leimen. Nach dem Spiel schlüpfte er direkt in die Lederhose und mischte sich beim Oktoberfest unters Volk. Ein kleiner Schwips seines Schiri-Kollegen der zweiten Mannschaft sorgte bei ihm für ein Schmunzeln: „Bei Sommerhitze bekam mein Kollege ein Glas mit rötlicher Flüssigkeit und dachte, es sei Früchtetee. Erst als er ausgetrunken hatte, hat er bemerkt, dass es sich um Weinschorle handelt!“

Auch abseits des Platzes bleibt manches in Erinnerung. So wurde er in Billigheim zusammen mit seinen Assistenten vom Kassierer mit den Worten begrüßt: „Heute hat er nicht die jungen Schiris dabei, sondern die trinkfesten!“ Manchmal spielt einem auch die Zeit einen Streich: „Bei einem Spiel in Steinfeld war ich wegen der Umstellung auf Winterzeit einfach mal eine Stunde zu früh da.“ Einen Spruch hört Seibert auf den Sportplätzen übrigens immer wieder, der vielen Referees bekannt sein dürfte: „Die ganze Woche trainieren wir hart und werden dann so verpfiffen!“

Manches muss er überhören

Reichlich unter der Gürtellinie hingegen traf ihn ein Vergleich, der ihm von einem dunkelhäutigen und mehrfach zuvor verwarnten Betreuer zu Ohren kam. Das war bei der Begegnung zwischen Rodenbach und Waldalgesheim, bei der Fabian Vollmar und er als Linienrichter zuständig waren. „Nach dem Platzverweis wurden wir beide und der Hauptschiedsrichter tatsächlich als Hitler betitelt“, sagt Seibert. „Und dann kam noch der Spruch hinterher, dass unsere Frisuren ja dazu passen würden.“ Der vom Platz verwiesene Betreuer hätte damals eine Strafe in Höhe von 50 Euro bekommen. „Wäre einem Schiedsrichter oder einem Spieler ein derartiger Satz rausgerutscht, würde die Strafe garantiert höher ausfallen!“

Beleidigungen gehören für ihn auf und um den Platz zum Alltag, gehen oft weit über die Grenze. Doch im Laufe der Jahre habe er gelernt, damit umzugehen. „Man stumpft ein Stück weit ab und darf solche Dinge nicht mit nach Hause nehmen“, sagt er. „Auch wenn es manchmal nervt, muss man es einfach überhören.“ Dabei gehört Emotion für ihn zum Fußball. „Ohne wäre es langweilig! Sonst könnte man ja auch Schach spielen“, sagt er mit Augenzwinkern. Dass es auf dem Platz auch mal hoch hergeht, hat Seibert mehrfach erlebt. Ein Spiel in der Vorderpfalz blieb ihm besonders in Erinnerung: vier Platzverweise, aufgeheizte Stimmung, Zuschauer dicht an der Seitenlinie. „Da hat es richtig gebrodelt!“ Ein anderes Mal wurde es sogar körperlich: „Nach dem Abpfiff ist mir ein Spielertrainer von hinten ins Kreuz gesprungen.“ Danach war immer noch nicht Schluss: „Auf dem Heimweg habe ich gemerkt, dass jemand eine Banane auf meiner Windschutzscheibe verteilt und mir die Luft aus dem Reifen gelassen hatte.“

Austausch hat abgenommen

Doch sowas sei die absolute Ausnahme. Die positiven Eindrücke überwiegen bei weitem. Viel lieber spricht Seibert daher über die schönen Seiten des Amateurfußballs. Über die Menschen, die er kennengelernt hat und die Freundschaften, die entstanden sind. „Nicht nur mit anderen Schiedsrichtern, sondern auch mit Trainern, Spielern oder sogar Zuschauern.“ Früher, erzählt er, habe es nach den Spielen noch die berühmte „dritte Halbzeit“ gegeben. „Da saß man zusammen im Sportheim, hat an der Theke diskutiert – aber immer auf Augenhöhe.“ Nun hätten diese Austausche leider abgenommen: „Viele Spieler bilden nach der Dusche kleine Grüppchen und fahren dann direkt weg.“

Auch auf dem Platz habe sich einiges verändert. Gespielt wird meist auf Rasen. Mit Folgen: „Ich habe den Eindruck, dass sich Spieler schneller fallen lassen. Auf Hartplatz hat man sich das zweimal überlegt“, bemerkt er schmunzelnd. Eines aber habe sich in all den Jahren nicht geändert: seine Leidenschaft für dieses tolle Hobby, wie er es nennt. Woche für Woche steht Alexander Seibert daher auf dem Platz, pfeift Spiele, trifft Menschen und sammelt neue Geschichten.