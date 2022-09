Mitte 2023 soll die gigantische Logistikhalle fertiggestellt sein, die das US-Unternehmen Scannell derzeit am Zweibrücker Steitzhof errichtet. Wann übernimmt dort Amazon?

Mit einer Sonderausstellung über die Rastatter Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg ruft das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken jetzt ein weithin vergessenes Kapitel der Justizgeschichte in Erinnerung.

Die Kosten für den Ausbau der Kita in Althornbach klettern inzwischen bereits auf 1,8 Millionen Euro – in schwindelerregende Höhen.

Die Fehrbacher Müllverbrennungsanlage könnte in der Gaskrise ein Problem bekommen. An Brennstoff in Form von Müll mangelt es zwar nicht, bundesweit fehlt es aber an Ammoniak für die Rauchgasreinigung. Schlimmstenfalls müsste die Anlage die Stickoxide ungefiltert abblasen.

Die Preiserhöhung ab November bei den Pirmasenser Stadtwerken beläuft sich für alle Gastarife auf circa 55 Prozent.

Der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft ist in Leimen noch nicht allzu bekannt. Die Gründerinnen hatten auch ursprünglich keinen Verein im Sinn, als sie Leben in den Freizeitpark bringen wollten. Aber es machte die Sache einfacher.

Die geplante Schutzhütte an der Langmühler Aussicht in Lemberg kombiniert eine 100 Jahre alte Bauweise mit den Vorteilen computergestützter Fertigungstechniken. Doch das Studentenprojekt der Uni Kaiserslautern kommt nicht bei allen an.

Zwischen einem Mitglied der Dahner Feuerwehr und dem Verbandsbürgermeister gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Verwaltung ihre Arbeit erledigt. Es geht dabei um Geld.