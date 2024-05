Laut Stadtpressesprecher Jens John steigt in der Zweibrücker Innenstadt die Gefahr einer Überschwemmung. Erste Keller sind bereits vollgelaufen, unter anderem der des Rathauses am Herzogplatz und des Gasthauses Jonis am Hallplatz. Der Pegelstand betrug um 16.35 Uhr am Schwarzbach 4,36 Meter und am Hornbach 4,83 Meter, Tendenz steigend. Das sind laut John kritische Werte. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk fordern Anwohner derzeit per Lautsprecher auf, Gegenstände in unteren Geschossen und ihre Autos in Sicherheit zu bringen.

