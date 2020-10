Der Enkeltrick ist an und für sich keine unbekannte Betrügermasche. Am Dienstag, berichtet die Polizei, sei es im Stadtgebiet zu mehreren Anrufen bei Senioren gekommen, bei denen sich Unbekannte als Enkel ausgegeben haben. Die Anrufer berichteten den Senioren, sich in einer Notlage zu befinden und dringend Geld oder Wertsachen zu benötigen. Zu einer Geldübergabe sei es bislang jedoch nicht gekommen. Die Polizei sucht nun weitere Personen, die von den Unbekannten angerufen wurden: Telefon 06332/9760.