Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie ruft die Gewerkschaft IG Metall zu weiteren Warnstreiks auf. Bereits am Mittwoch, 16. November, sind die Robert Bosch GmbH und Bosch-Rexroth in Homburg betroffen. Für Donnerstag ist ein Warnstreik bei Kubota in Zweibrücken angekündigt. Ralf Reinstädtler, Erster Bevollmächtigter bei der IG Metall Homburg-Saarpfalz: „Kubota hat eine hohe Auftragslage. Laut Kubota soll das Jahr 2022 zum Rekordjahr werden.“ Das Personal leiste Unglaubliches und habe eine „kräftige Entgelterhöhung verdient“. Außerdem soll am Donnerstag in Blieskastel das Personal bei Hager Electro in den Ausstand treten. Ebenfalls am Donnerstag werden in Baden-Württemberg die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Reinstädtler: „Entweder kommen die Verbandsvertreter zur Vernunft oder wir werden 24-Stunden Warnstreiks, Urabstimmung und Dauerstreiks vorbereiten.“