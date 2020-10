Nach Angaben der St. Ingberter Stadtverwaltung hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Montag, 19. Oktober, Warnstreiks in der Stadt im Saarpfalz-Kreis angekündigt. Im Tarifkonflikt beim öffentlichen Dienst seien in St. Ingbert die Müllabfuhr und vier städtische Kindertagesstätten betroffen. Eine Sprecherin der Stadtverwaltung kündigt an, dass wegen des Streiks am Montag die Müllabfuhr im Stadtgebiet ausfällt. Die Abfuhr werde tags darauf am Dienstag, 20. Oktober, nachgeholt. Dadurch verschöben sich in St. Ingbert alle anderen Abfuhrtermine jeweils um einen Tag. Die Kompostieranlage bleibt am Montag geöffnet. Betroffen von den Warnstreiks sind am 19. Oktober die Kitas in St. Ingbert-Mitte sowie in den Ortsteilen Oberwürzbach und Rentrisch. Dort findet auch keine Notbetreuung statt. In der Kita Rohrbach werde der Betrieb trotz des Streiks aufrechterhalten. Auch bei der Stadtverwaltung könne es in verschiedenen Bereichen zu Einschränkungen kommen.