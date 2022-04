Für Donnerstag und Freitag, 28. und 29. April, ruft die Gewerkschaft Verdi das Personal des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes in mehreren pfälzischen Städten zu Warnstreiks auf. Auch in Zweibrücken und dem Umland seien „kleinere Aktionen an verschiedenen Standorten“ geplant. Die meisten Einrichtungen in den betroffenen Kommunen sollen laut Verdi ganztägig komplett geschlossen bleiben. Am Freitag soll es eine Kundgebung vor dem Umweltministerium in Mainz geben.