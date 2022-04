Am Donnerstag, 28. April, sollen in Zweibrücken erneut Kindertagesstätten und Lernstuben der Stadt sowie evangelische Einrichtungen bestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi ruft vor den nächsten Tarifverhandlungen am 16./17. Mai dazu auf. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher. An den jüngsten Streikaktionen Anfang März hatten sich in Zweibrücken sieben städtische Einrichtungen und drei des protestantischen Kita-Verbundes beteiligt. Verdi-Pfalz-Geschäftsführer Jürgen Knoll geht davon aus, dass die meisten Einrichtungen für einen Tag komplett geschlossen sein werden. Eltern empfiehlt Verdi, sich direkt bei den Kitas zu erkundigen. Für Anfang Mai seien weitere Warnstreiks geplant. Die Stadtverwaltung, sagte Sprecher Jens John, habe noch keinen Überblick über die Streikbeteiligung am Donnerstag. Wie in der Vergangenheit bemühe man sich um eine Notbetreuung betroffener Kinder.