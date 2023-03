Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei städtische Kindertagesstätten, die „Arche Kunterbunt“ in der Bleicherstraße, das „Abenteuerland“ in der Grinsardstraße auf dem Wacken und die „Kleine Welt“ an der Canadaschule wurden am Mittwoch bestreikt. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Bei Eltern, die kurzfristig ohne Betreuung ihrer Kleinen dastanden, lagen die Nerven blank.

„Das hat gerade noch gefehlt.“ „Jetzt, in Corona-Zeiten, ist sowas nicht nachvollziehbar.“ Und auch emotionale Entgleisungen wie „ihr k…