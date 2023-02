Nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik in der laufenden Tarifauseinandersetzung des Öffentlichen Dienstes waren am Dienstag in Zweibrücken ein Teil der städtischen und evangelischen Kindertagesstätten geschlossen.

10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 500 Euro mehr fordert Verdi für Angestellte in Bund und Kommunen. Die erste Verhandlungsrunde im Januar war ergebnislos zu Ende gegangen. Deshalb gibt es jetzt Warnstreiks. Zu diesem hatte die Gewerkschaft gestern in Pirmasens aufgerufen. Um 8.30 Uhr haben sich die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes vor den Stadtwerken versammelt. Aus Zweibrücken waren Mitarbeiter von vier protestantischen Kitas vertreten. Auch beteiligten sich vereinzelt Mitarbeiter von Ämtern der Stadtverwaltung. Nach Angaben der stellvertretenden Bezirksleiterin von Verdi Pfalz, Sabine Schunck, waren rund 100 Streikende aus Zweibrücken zur Kundgebung der Gewerkschaft am Morgen in Pirmasens erschienen. Insgesamt seien es 520 Streikende gewesen. „Die Leute sind sauer, brachten ihren Unmut über das vollkommen ungenügende Angebot der Arbeitgeber zum Ausdruck. Die Beteiligung am Warnstreik war hoch und sendet ein starkes Signal“, so Schunck.

Geschlossen waren nach Angaben der Stadtverwaltung die Kita Arche Kunterbunt, der Kinderhort Max & Moritz und die Kinderkrippe Klitzeklein. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Kitas in evangelischer Trägerschaft, aus dem Protestantischen Kita-Verbund Zweibrücken, seien mit einem Banner zur Kundgebung erschienen, berichtet Sabine Schunck. Die Geschäftsführerin des Kitaverbundes Zweibrücken, Gerda Huber, sprach von etwa zehn Mitarbeitern, die dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt sind. Die Kitas Ixheim und Ernstweiler seien am Dienstag ebenso geschlossen gewesen wie die Krippe an der Hochschule. Bei der Protestantischen Kindertagesstätte Niederauerbach sei der Betrieb leicht eingeschränkt gewesen. Der städtische Umweltbetrieb (UBZ) meldete am Morgen keine Ausfälle. Verdi hatten den UBZ zu einem Zweibrücker Streikbetrieb ausgerufen. Auch Personal der Sparkasse Südwestpfalz nahm am Warnstreik teil.

Am Mittwoch weitere Streiks in Kaiserslautern

„Wir sind generell unzufrieden, was unsere Arbeitsbedingungen angeht“, erläutert Petra Fleischer, die Leiterin der evangelischen Kinderkrippe an der Hochschule Zweibrücken. Es gehe den Kita-Beschäftigten bei der Evangelischen Kirche Pfalz nicht nur um die 10,5 Prozent mehr Gehalt. „Wir wollen auf die Rahmenbedingungen in den Kitas aufmerksam machen“, sagt Fleischer. Beispiel dafür seien die personellen Strukturen. Aufgrund von Unterbesetzung sei es immer öfter der Fall, dass Kitas früher schließen müssten. Am Mittwoch verlagern sich die Warnstreiks nach Angaben von Verdi nach Kaiserslautern. Unter anderem Mitarbeiter der Arbeitsagentur Kaiserslautern/Pirmasens sind zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.