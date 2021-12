In der Nacht zum Sonntag gegen 2.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Personen an der Baustelle Bitscher-/Schwalbenstraße eine rot-weiße Warnbake mit gelber Warnleuchte entwenden würden. Sie liefen in Richtung Rimschweiler. Als die Polizei eintraf, entdeckten die Beamten etwa zehn Personen, die sich gerade versteckten. Drei von ihnen – ein 17-, ein 18- und ein 19-Jähriger – wurden festgenommen. Die Warnbake wurde auch gefunden. Die Diebe hatten sie hinter Mülltonnen versteckt.