Die Tafel befindet sich derzeit in einem Gebäude der Gewobau in der Canadastraße 32. „Wahrscheinlich wird dieses Gebäude mittel- bis langfristig abgerissen werden“, sagt Gewobau-Geschäftsführer Jörg Eschmann auf Anfrage. Der Grund: Die Canadasiedlung soll im Rahmen des Bundesbauprogramms Soziale Stadt weiterentwickelt werden, so Eschmann. Konkret sei aber noch nichts.

„Wir müssten erst schauen, dass wir einen Ersatz haben. Wir würden es nie machen, die Tafel ohne Ersatz vor die Tür zu setzen“, beteuert Eschmann. Für die nächsten drei bis fünf Jahren sei dieser Abriss nicht geplant. Die Gewobau habe in der Canadasiedlung „noch genug anderes zu tun“. Sollte in ein paar Jahren ein Umzug der Tafel anstehen, dann würde man bei der Suche nach einem Ersatzquartier „eng mit der Stadt zusammenarbeiten“, versichert Eschmann.