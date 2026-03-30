Zweibrücken Wann die Tedi-Filiale öffnet und wie es in den Räumen aussieht
Was lange währt, wird endlich gut: In das leerstehende Ladenlokal im Obergeschoss der Hallplatzgalerie kehrt Leben ein. Ein Arbeiter putzt die deckenhohen Scheiben, zwei Handwerker sind in den Räumen am Werkeln. Einer klebt Abschlussleisten an der Eingangstür, ein anderer räumt Paletten voller großer Papierkartons von einer Seite zur anderen.
Der Discounter Tedi hat auf RHEINPFALZ-Nachfrage einen Öffnungstermin für seine Filiale in der Hallplatzgalerie genannt: der 10. April, ein Freitag. Ab dann wird das Unternehmen in der Hallplatzgalerie auf rund 700 Quadratmetern Haushaltswaren und Saisonartikel anbieten.
Seit zwei Jahren hat der Discounter Tedi angekündigt, eine Filiale im Obergeschoss der Hallplatzgalerie zu öffnen. Schon im Mai 2023 hat das Dortmunder Einzelhandelsunternehmen den Mietvertrag für die Räumlichkeiten unterschrieben.
Doch bevor es losgehen konnte, waren größere Vorarbeiten des Vermieters Mimco Capital nötig. Zum Beispiel müsse eine sehr komplexe und teure Lüftungsanlage eingebaut werden, informierte Mimco vergangenes Jahr auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Dabei kam es zu Lieferschwierigkeiten, was den Einzug des Discounters verzögerte. Es folgten Umbauarbeiten des Tedi-Unternehmens.
Tedi ist Europas führender Non-Food-Discounter. Die Kette wurde 2004 in Deutschland gegründet und ist in 15 europäischen Ländern mit mehr als 3700 Filialen vertreten. Der Discounter bietet Produkte in den Bereichen Schreibwaren, Basteln, Deko, Haushalt, Party und Trendartikel an. Spielwaren, Heimwerkerartikel, Süßwaren und Tierbedarfsartikel ergänzen das Sortiment.