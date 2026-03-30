Nach zwei Jahren Umbauarbeiten steht der Öffnungstermin für die neue Tedi-Filiale in der Hallplatz-Galerie. Wann der ist und wie es aktuell in den Räumen aussieht.

Was lange währt, wird endlich gut: In das leerstehende Ladenlokal im Obergeschoss der Hallplatzgalerie kehrt Leben ein. Ein Arbeiter putzt die deckenhohen Scheiben, zwei Handwerker sind in den Räumen am Werkeln. Einer klebt Abschlussleisten an der Eingangstür, ein anderer räumt Paletten voller großer Papierkartons von einer Seite zur anderen.

Das wird die neue Tedi-Kasse. Foto: Cynthia Schröer

Der Discounter Tedi hat auf RHEINPFALZ-Nachfrage einen Öffnungstermin für seine Filiale in der Hallplatzgalerie genannt: der 10. April, ein Freitag. Ab dann wird das Unternehmen in der Hallplatzgalerie auf rund 700 Quadratmetern Haushaltswaren und Saisonartikel anbieten.

In den Räumlichkeiten wird derzeit noch renoviert. Foto: Cynthia Schröer

Seit zwei Jahren hat der Discounter Tedi angekündigt, eine Filiale im Obergeschoss der Hallplatzgalerie zu öffnen. Schon im Mai 2023 hat das Dortmunder Einzelhandelsunternehmen den Mietvertrag für die Räumlichkeiten unterschrieben.

Überall stehen Kartons rum, die noch ausgepackt werden müssen. Foto: Cynthia Schröer

Doch bevor es losgehen konnte, waren größere Vorarbeiten des Vermieters Mimco Capital nötig. Zum Beispiel müsse eine sehr komplexe und teure Lüftungsanlage eingebaut werden, informierte Mimco vergangenes Jahr auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Dabei kam es zu Lieferschwierigkeiten, was den Einzug des Discounters verzögerte. Es folgten Umbauarbeiten des Tedi-Unternehmens.

Noch hat der künftige Tedi-Laden Baustellencharakter. Foto: Cynthia Schröer

Tedi ist Europas führender Non-Food-Discounter. Die Kette wurde 2004 in Deutschland gegründet und ist in 15 europäischen Ländern mit mehr als 3700 Filialen vertreten. Der Discounter bietet Produkte in den Bereichen Schreibwaren, Basteln, Deko, Haushalt, Party und Trendartikel an. Spielwaren, Heimwerkerartikel, Süßwaren und Tierbedarfsartikel ergänzen das Sortiment.