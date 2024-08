Die Lärmschutzwände an der A8 in Höhe der Ausfahrt Ernstweiler wachsen in die Höhe. Auf Anfrage erläutert Peter Böhnel von der deutschen Autobahn GmbH, dass die Fundamente seit Mitte Juli stehen. Die Fertigteile, aus denen sich die Wände zusammensetzen, würden zurzeit eingehoben und montiert. Bei der Produktion einiger weniger Stahlpfosten, so Böhnel, habe es allerdings Verzögerungen gegeben, „sodass diese Arbeiten etwas länger dauern werden als ursprünglich geplant. Wir rechnen aber dennoch damit, dass die Montage der Wandelemente Anfang September abgeschlossen sein wird.“ Anschließend sollen die Baustellen-Sicherungsbarrieren von der Fahrbahn geräumt und etwa vier Wochen lang die Mittelstreifenüberfahrten umgebaut werden. Laut Böhnel geht die Autobahn GmbH davon aus, dass alle Bauarbeiten Mitte Oktober abgeschlossen sind. Dann seien alle Fahrstreifen und auch die Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler wieder frei befahrbar.