Wer den Homburger Schlossberg hinaufwandern will, muss ab 16. März einen anderen Weg wählen: Wie die Stadt mitteilt, sind einige der Wanderwege am Schlossberg bis voraussichtlich 10. Mai gesperrt; insbesondere der Bereich des Schlossberghotels sei betroffen. Grund für die Sperrung ist die Sanierung der Abwasserkanäle. Eine Beschilderung zur Wegeführung und den Umleitungen werde rechtzeitig eingerichtet. Die Schlossberghöhlen bleiben jedoch auch während der Sperrung von beiden Seiten zugänglich, teilt die Stadt mit.