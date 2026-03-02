Im protestantischen Kirchenbezirk Zweibrücken werden drei weitere Kirchen stillgelegt. Die Bezirkssynode hat den Plänen bei ihrer Tagung am Samstag zugestimmt.

Jetzt herrscht Gewissheit: Bei dem Brand eines Hauses in Hermersberg wurde das darin lebende Ehepaar getötet. Auch die Brandursache steht fest.

Der Premiumwanderweg Felsenwald bei Pirmasens ist als Deutschlands schönster Wanderweg nominiert. Wir haben die knapp 14 Kilometer lange Strecke getestet.

Was wollen die vier OB-Kandidaten in Zweibrücken verändern? Das brachten sie zum Abschluss der Podiumsdiskussion auf den Punkt – mit teils überraschenden Antworten.

Ein Arbeitsplatz mit Struktur: Handy, Kalender und Kaffeetasse gehören für Redaktionsleiter Andreas Ganter fest zum Arbeitstag. Ein Blick auf seinen Schreibtisch.

Eine US-Militärübung auf Martinshöher und Wiesbacher Gemarkungen hat auf Feldwegen und Äckern möglicherweise immense Schäden hinterlassen. Derzeit werden sie dokumentiert.

Markus Keller aus Bobenthal bewirbt sich für die SPD um das Direktmandat im Wahlkreis Pirmasens bei der Landtagswahl am 22. März. Sein großes Ziel sind gleiche Chancen für alle Regionen.

Am Samstag hatte der Pirmasenser Mafia-Thriller „Scamacca“ im Walhalla Kinocenter seine Premiere. Wir haben Kinobesucher gefragt, wie sie die Produktion gefunden haben.

In Pirmasens wird häufig zu viel gerast. Um die Sicherheit zu erhöhen und den Lärm zu reduzieren, soll der Verkehr ausgebremst werden. Dafür gibt’s weniger Parkraum.

Leimen behält das Prädikat Erholungsort. Nach umfangreichen Recherchen, um geforderte Nachweise zu bringen, ist der Status bestätigt worden. Warum das schwierig war.

Der EHC Zweibrücken liegt in den Play-offs gegen Heilbronn hinten. Noch geben sich die „Hornets“ nicht geschlagen. Sie hoffen auf Spiel drei.

Der „Wohnpark 3alben“ schließt eine Baulücke in Rodalben. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen. Dem Investor zufolge gibt es bereits großes Interesse an den Wohnungen.