Am Samstag um 11 Uhr werden die sogenannten Wanderbäume der Aktion Stadtgrün auf dem Lehrerparkplatz des Helmholtz-Gymnasiums eingepflanzt. Das teilt Citymanagerin Petra Stricker mit.

Vertreter des Umwelt- und Servicebetriebs, des Technischen Hilfswerks und der Projekt-Gruppen sowie Oberbürgermeister Marold Wosnitza werden zugegen sein. Die Gewinner des Wettbewerbs „Klimaanpassung“ erhalten ihre Preise.

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Aktivitäten zum Thema „Stadtgrün“ in Zweibrücken. Sie wurden vom Stadtbauamt in Zusammenarbeit mit Christian Kotremba (Klimawandel Rheinland-Pfalz), der Initiative „ZW-vernetzt“ und weiteren Gruppen organisiert. Es gab Wanderbäume, die Renaturierung von Schottergärten, eine Blumenzwiebel-Pflanzaktion, eine Dachbegrünung und Baumsetzlinge für das Einheitsbuddeln am Samstag. Wer jetzt noch klimawandelresistente Sorten bestellen möchte, kann eine E-Mail schreiben an karingrgic@web.de.

Alle Initiativen sollen für das Stadtgrün sensibilisieren. Laut Stricker soll eine Foto-Doku zum Bäume pflanzen entstehen. Wer einen Baum pflanzt, kann ein Foto davon machen und dieses an folgende E-Mail-Adresse schicken: stadtmarketing@zweibruecken.de.