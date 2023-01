Bei seiner Winterfeier am Samstag in der Fritz-Claus-Hütte hat der Pfälzerwald-Verein Martinshöhe fleißige Wanderer und langjährige Mitglieder geehrt. 183 Wanderer, darunter 39 Kinder, haben anno 2022 zusammen 1031 Kilometer zurückgelegt. Bereits zum 35. Mal wurden Arno Paulus und Brigitte Berberich geehrt – für 13 beziehungsweise elf Teilnahmen 2022. Zum 18. Mal geehrt wurden Pirmin Heinz und Heinz Jürke mit zehn absolvierten Touren. Zwölfmal am Start waren Traudel und Bob Eslaire, die sich ihre siebten Ehrungen abholten. In Abwesenheit wurden an Karin und Karl Sprengard Urkunden für 40-jährige Mitgliedschaft und an Janine Nickolay für 25 Jahre verliehen. Für 2023 plant die Ortsgruppe Martinshöhe 23 Touren, dazu kommen Veranstaltungen wie Winterfeier, Waldfest und Mitgliederversammlung.