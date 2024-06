438 Kilometer an vier Tagen – und am Ende küren in Walsheim zwei winzige Sekündchen Vorsprung den A-Junioren-Sieger. Ein Nationalteam hat auf den letzten Kilometern nicht richtig geschaltet.

Andrea Montagner war der schnellste Fahrer auf der Schlussetappe der 36. LVM Saarland Trofeo vom 750 Jahre alten Wolfersweiler nach Walsheim. Der Italiener gewann nach den 118 Kilometern bereits seine