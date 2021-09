Von Mittwoch bis Mittwoch, 8. bis 15. September, wird im Kloster Blieskastel die Wallfahrtswoche 2021 begangen. Bischof Karl-Heinz Wiesemann hält den Wallfahrtsgottesdienst am Sonntag, 12. September, ab 19 Uhr in der Klosterkirche. Die Festwoche beginnt am Mittwoch, 8. September, mit der Lobesmesse Laudes mit Lesehore ab 9.15 Uhr in der Kirche – wie auch an allen anderen Festtagen außer Sonntag. Für den folgenden Donnerstag ist ab 19 Uhr ein Gottesdienst mit Marienandacht in der Klosterkirche geplant. Zum „Wallfahrtstag der Kranken“ wird für Freitag eingeladen: Dann steht für 19 Uhr in der Kirche ein Gottesdienst mit Krankensalbung und Marienandacht an. Auch am Samstag werden ab 9.15 Uhr die Laudes und ab 19 Uhr ein Gottesdienst angeboten. Am Sonntag, dem Festtag Mariä Namen, sind Gottesdienste in der Kirche ab 7 Uhr, 9 Uhr und 11 Uhr vorgesehen, ehe dort um 15 Uhr eine eucharistische Andacht und ab 19 Uhr das Pontifikalamt mit dem Bischof folgen. Für die Veranstaltungen ab 11 und 19 Uhr muss man sich vorab unter Telefon 06842/2323 anmelden. Montag, 13. September, ist Fatimatag mit einem Gottesdienst mit Marienandacht ab 19 Uhr in der Klosterkirche. Auch am Dienstag (Festtag Kreuzerhöhung) gibt es einen Abendgottesdienst ab 19 Uhr. Am Mittwoch, 15. September (Patrozinium der Gnadenkapelle), endet die Blieskasteler Wallfahrtswoche mit dem abendlichen Gottesdienst ab 19 Uhr.