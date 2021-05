Dieser junge Waldkauz hat im ehemaligen protestantischen Pfarrhaus von Mittelbach das in diesem Fall schummrige Licht der Welt erblickt. Auf dem Speicher des Pfarrhauses hängt seit Jahr und Tag ein Eulenkasten. Im Vorjahr brütete dort ein Falkenpärchen. Dieses Jahr zog ein Waldkauz-Paar dort zwei Käuzchen groß. Vor einer Woche verließ die Mutter mit einem Käuzchen den Eulenkasten und verschwand im Wald. Sie ließ das zweite Käuzchen zurück, denn es konnte nicht fliegen. Die Bewohner des Hauses päppelten es auf und setzten es immer wieder in den Eulenkasten, das Käuzchen versuchte zu fliegen, schaffte es aber nicht über die unmittelbare Umgebung hinaus – bis vorgestern Nacht: Da rief die Mutter nach ihm, und diesmal schaffte das zweite Käuzchen den Flug hinaus in die Wildnis.