Seit Dienstagnachmittag bekämpfen Hunderte Feuerwehrleute einen Waldbrand an der Bärenhalde zwischen Pirmasens und Rodalben. Am Mittwoch wurde die Evakuierung aufgehoben, die Löscharbeiten gehen schneller voran. Alle Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveblog.

Der sprichwörtliche Mord und Totschlag ist in Pirmasens glücklicherweise sehr selten. Nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Reihe andere Gewaltphänomene in der Stadt. Davor fürchten sich viele Bürger.

Beim Rodalber Waldbrand waren auch die Zweibrücker Wehr, die Triwo-Flughafenfeuerwehr und der ASB im Dauereinsatz.

Landauf, landab st die Schließung von Freibädern kein Tabuthema mehr. Steht jetzt auch das Zweibrücker Freibad auf der Kippe? Nein, beteuern die Stadt und die Stadtwerke.

Im August 1993 wurde der damalige Kindergarten Mittelbach in einem Neubau in der Breitensteinstraße eröffnet. Am Samstag feiert in dem Zweibrücker Stadtteil die heutige Kindertagesstätte Regenbogen ihren 30. Geburtstag.

Es wurde sprichwörtlich gerungen bei der Wiederholung der Jahreshauptversammlung des Ringersportclubs (RSC) Fehrbach. Einen Schultersieg im Kampf um Positionen, Ämter und Vorstellungen konnte allerdings niemand verzeichnen.

Der beliebte Premiumwanderweg „Teufelspfad“ soll nach Sperrung noch vor den Sommerferien wieder komplett freigegeben werden. Die Brücke verschwindet aber.

Was in anderen Tourismusregionen Deutschlands bereits Standard ist, hat nun auch in Dahn seinen Anfang genommen. An der Bushaltestelle in der Ortsmitte wurden zwei dynamische Fahrgastinformationen installiert.

2016 gründeten Florian Mikschy aus Höhfröschen und Bruno Clauß aus Thaleischweiler-Fröschen die Sirenenfreunde Südwestpfalz. Die Expertise der Sirenenfreunde ist mittlerweile bundesweit gefragt.

Etliche tausende Kilometer hat die Fußballauswahl Ugandas, die ihr Land bei den Special Olympics in Berlin vertritt, binnen knapp drei Tagen zurückgelegt. Und am Dienstag ging es ins kleine Höhfröschen, wo es für die Delegation eine Überraschung gab.