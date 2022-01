In der Sitzung des Gemeinderats Wiesbach stellte sich Florian Kemkes als neuer Forstamtsleiter des Forstamts Westrich vor. Der Nachfolger von Theodor Ringeisen, der in Ruhestand ging, ist seit 1. Oktober im Amt. Auch er werde im Sommer in Ruhestand gehen, sagte Revierförster Jürgen Leis vom Revier Bechhofen. Kemkes geht davon aus, dann einen Nachfolger benennen zu können.

Jürgen Leis führte aus, dass der Wald 2020 ein Plus von rund 700 Euro erbracht habe. „2021 wird es voraussichtlich einen Überschuss von rund 19.000 Euro geben.“ Bedingt sei dies durch die Nachhaltigkeitsprämie von rund 10.000 Euro. 100 Euro werde für einen Hektar nachhaltig bewirtschafteten Wald gezahlt. Auch habe es Geld für die Wiederaufforstung aufgrund von Pflanzenschäden gegeben. Da die Prämie erst im September gekommen sei, habe man sie nicht in den Wegebau investieren können. Es gebe nur ganz wenige Firmen, die diese Aufgabe bewerkstelligen, und bevor Geld da ist, schreibe er nicht aus, so Leis.

Für 2022 hat der Revierförster wieder eine schwarze Null kalkuliert. Man werde weniger Festmeter Holz einschlagen und hauptsächlich Nadelbäume. Die Räte stimmten dem Forstwirtschaftsplan einstimmig zu.