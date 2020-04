In Martinshöhe (Kreis Kaiserslautern) hat am Freitagmorgen ein Waldstück oberhalb der Fritz-Claus-Hütte Feuer gefangen. Personen oder Gebäude sind derzeit nicht gefährdet. Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften sind im Einsatz. Der Waldboden war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit. Sie war gegen 10 Uhr am Freitagmorgen alarmiert worden, weil Verkehrsteilnehmer Rauchwolken gesehen hatten. Funkstreifen der Polizei Landstuhl sowie ein Polizeihubschrauber konnten den Brandherd oberhalb der Fritz-Claus-Hütte lokalisieren. 4000 Quadratmeter sind betroffen. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar.