Dass Wahlkampfhelfer angefeindet werden, etwa beim Aufhängen von Plakaten, ist inzwischen an der Tagesordnung. In Zweibrücken hat es nun auch ehrenamtliche Helfer im Wahllokal erwischt. Was ein neuer AfD-Stadtrat damit zu tun hat.

Jessica Schiwy-Schönborn war am Sonntag in Ixheim ehrenamtliche Wahlhelferin, und das nicht zum ersten Mal. Sie mache das, weil sie an die Demokratie glaube, sagt sie. Was sie noch sagt: „Sowas