Noch bevor das Corona-Schnelltestcenter in Thaleischweiler-Fröschen am Montag für alle seinen Betrieb aufnimmt, können sich Wahlhelfer am Samstagnachmittag testen lassen.

Das Schnelltestcenter in Thaleischweiler-Fröschen ist eines von fünf zusätzlichen Testcentern in der Südwestpfalz. Der Landkreis hatte sich entschlossen, zu den Centern in Zweibrücken und Pirmasens auch in fünf Verbandsgemeinden Testmöglichkeiten zu schaffen. In der Athletenhalle in der Uferstraße 23 wird ein Testcenter eingerichtet und von den DRK-Ortsvereinen Thaleischweiler-Fröschen und Umgebung und Wallhalben mit Unterstützung einiger Feuerwehrleute betrieben. Es geht am Montag, 15. März, von 17 bis 20 Uhr in Betrieb für alle, die sich kostenlos testen lassen möchten.

Für alle Wahlhelfer der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben besteht die Möglichkeit, sich dort bereits am Samstag von 14 bis 18 Uhr testen zu lassen. Wer am Sonntag zum Einsatz kommt, kann sich zudem am Freitag, 19. März, von 17 bis 20 Uhr testen lassen. Laut Kornelia Bernheine, Fachdienstleiterin Interner Service, sind am Sonntag in der Verbandsgemeinde etwa 280 Wahlhelfer im Einsatz. Der Samstag sei somit auch ein guter Testlauf für den offiziellen Start nächste Woche. Die Wahlhelfer müssen sich nicht extra anmelden, sondern können am Samstag einfach vorbeikommen.

Termine für die kostenlosen Tests für alle ab Montag vereinbart man online unter drk-corona.de. Derzeit ist das aber nur für Zweibrücken und Pirmasens möglich, wo die Testcenter bereits in Betrieb sind.